Brain Test: Tricky Words — это игра-головоломка со словами, входящая в популярную серию Brain Test. На этот раз вашему мозгу и словарному запасу бросят вызов! Угадайте правильные слова по представленным картинкам. Вас ждет более 100 уровней. Приготовьтесь мыслить творчески и решать эти головоломки. Сыграйте в Brain Test: Tricky Words с друзьями и узнайте, кто настоящий гений!

Веб-сайт: poki.com

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