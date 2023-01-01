Idle Miner — это игра-кликер, в которой вы (с помощью вашего верного кота) пробираетесь через шахты в поисках материалов. Вы можете обновить свою кирку, добавив в нее новые минералы и материалы, но то, что вы покупаете обновление, не означает, что оно всегда будет лучше. Добывайте, щелкайте и создавайте свой путь в игре и посмотрите, как далеко вы сможете зайти! Нажмите на колокольчик в левом нижнем углу, чтобы добывать быстрее. Следуйте инструкциям в начале игры, чтобы узнать все подробности! Idle Miner создан Денисом Оленисоном. Это их первая игра на Poki! Вы можете играть в Idle Miner бесплатно на Poki. В Idle Miner пока можно играть только на компьютере.

Веб-сайт: poki.com

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