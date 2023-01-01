Space Major Miner — это игра в жанре экшн, в которой есть элементы менеджмента и управления ресурсами. Вы находитесь в темных и пугающих глубинах космического пространства, и вам нужно заявить права на эту землю. Наденьте костюм космонавта и реактивный ранец и отправляйтесь в приключение, где вам предстоит добывать загадочные и процедурно генерируемые камни для добычи ценных ресурсов. Звучит легко? Ну нет. Обратите внимание на свое окружение: там космические чудовища, которые будут безжалостно атаковать вас. Расстреляйте их из лазерной пушки, прежде чем они успеют вас коснуться! Потратьте свои с трудом заработанные ресурсы на улучшение своего снаряжения, чтобы быть готовым к встрече с ожидающими вас сложными боссами. Сможете ли вы выжить в течение долгого времени и разблокировать все улучшения в Space Major Miner? Движение — WASD или клавиши со стрелками. Полет — двойной прыжок и удержание. Стрельба — щелчок левой кнопкой мыши. Моя — щелчок правой кнопкой мыши. Space Major Miner был создан Ardiam Games. Это их первая игра на Poki! Вы можете играть в Space Major Miner бесплатно на Poki. В Space Major Miner можно играть на компьютере и мобильных устройствах, таких как телефоны и планшеты.

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