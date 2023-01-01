Huggy Wuggy Shooter — это страшная игра в жанре экшн, в которой вам предстоит выживать в толпе игрушек с привидениями, используя различное оружие. В этом ужасающем приключении вы оказались в ловушке на фабрике игрушек Хагги Вагги, где все заброшенные игрушки ожили только от ярости. Каждую ночь они охотятся на ничего не подозревающих посетителей, и теперь ваша очередь. Прогуляйтесь по красочной заброшенной фабрике и расстреляйте каждую одержимую игрушку, которая встанет на вашем пути. На выбор представлено множество видов оружия, так что вы также сможете немного развлечься в этой мрачной атмосфере. Постоянно следите за своим окружением и следите за врагами, внезапно появляющимися в темноте. Сколько дней вы сможете продержаться в Huggy Wuggy Shooter?Движение — WASD или клавиши со стрелкамиСтрелять — щелчок левой кнопкой мышиБег — (удерживать) ShiftПрицел — правая кнопка мышиСменить оружие — колесо мыши или цифровые клавиши от 1 до 7Перезарядка — колесо мышиСменить оружие — колесо мышиАтака ножом - Граната FThrow — GHuggy Wuggy Shooter была создана GoGoMan. Играйте в другую игру на Poki: Neon Flytron: Cyberpunk RacerHuggy Wuggy Shooter, напоминающую другие подобные игры, такие как Five Nights at Freddy's (FNAF) или Poppy Playtime. Вы можете играть в эту игру в своем браузере на Poki. Чтобы узнать больше о подобных страшных играх, посетите наш раздел «Страшные игры». В Huggy Wuggy Shooter можно играть бесплатно на Poki. В Huggy Wuggy Shooter можно играть на своем компьютере.

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