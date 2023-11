Blockpost Legacy — многопользовательский кубический 3D-шутер с множеством игровых режимов и множеством оружия. Испытайте острые ощущения от перестрелок в реальном времени против реальных онлайн-игроков в таких веселых играх, как Deathmatch, Free for All, Elimination, Gun Game, Pistol Only и Team Deathmatch. Кроме того, вы даже можете играть в такие забавные режимы, как «Заражение (Зомби)» и «Битва лопатой». Проверьте меню задач, чтобы выполнить квесты и заработать больше опыта и бонусов. В этом захватывающем приключенческом приключении с оружием чем больше матчей вы сыграете, тем больше вы повысите свой уровень и станете лучше! По мере повышения уровня вы сможете настраивать своего персонажа, открывать кейсы, разблокировать уникальные скины и улучшать свой существующий арсенал. Исследуйте полный арсенал, состоящий из различного оружия ближнего боя, пистолетов-пулеметов, дробовиков, взрывчатки, автоматических и полуавтоматических винтовок, снайперов и многого другого. Не забудьте пригласить друзей в свою команду и умножить свою силу! Движение — WASD или клавиши со стрелками. Стрельба — левая кнопка мыши. Цель — правая кнопка мыши. Прыжок — пробел. Переключение оружия — цифровые клавиши. Блокпост был создан Skullcap Studios. Сыграйте в другую их игру на Poki: Blockpost. Вы можете бесплатно сыграть в Blockpost Legacy на Poki. В Blockpost Legacy можно играть на своем компьютере.

Веб-сайт: poki.com

