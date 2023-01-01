Bossy Toss — веселая игра, в которой вам нужно ударить своего босса как можно сильнее! Выполняйте множество квестов и достижений, чтобы заработать монеты и драгоценные камни. За свои монеты вы можете купить большое разнообразие оружия, например, кактус, курицу, ракеты, стрелы, винтовки и даже черную дыру! Вы даже можете разблокировать совершенно новые уровни. Используйте специальные способности, такие как «Залп», чтобы швырять в босса еще больше предметов и получать больше очков! Сможете ли вы победить своего босса? Bossy Toss был создан No Pressure Studios. Это их первая игра на Poki!

Веб-сайт: poki.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Bossy Toss, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.