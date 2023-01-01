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Bossy Toss

Bossy Toss

poki.com

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Bossy Toss — веселая игра, в которой вам нужно ударить своего босса как можно сильнее! Выполняйте множество квестов и достижений, чтобы заработать монеты и драгоценные камни. За свои монеты вы можете купить большое разнообразие оружия, например, кактус, курицу, ракеты, стрелы, винтовки и даже черную дыру! Вы даже можете разблокировать совершенно новые уровни. Используйте специальные способности, такие как «Залп», чтобы швырять в босса еще больше предметов и получать больше очков! Сможете ли вы победить своего босса? Bossy Toss был создан No Pressure Studios. Это их первая игра на Poki!

Веб-сайт: poki.com

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