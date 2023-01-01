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Funny Shooter 2

Funny Shooter 2

poki.com

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Funny Shooter 2 — это 3D-игра FPS (шутер от первого лица), в которой вы отстреливаете жутких и забавно выглядящих врагов, используя самое разнообразное оружие из вашего арсенала. Враги будут появляться поэтапно, и почти каждый уровень представляет что-то новое и захватывающее, будь то новый враг, босс, улучшения или оружие. У вас есть доступ ко всем видам сумасшедших пушек, винтовок, РПГ, гранатометов, пистолетов, базук, снайперов, дробовиков и даже скинов для их настройки! Обязательно выполняйте достижения и задачи, чтобы заработать дополнительные монеты, которые помогут вашему прогрессу. Не забудьте улучшить свои навыки, такие как здоровье, магнит для монет и воздействие гранаты. Сыграйте в Funny Shooter 2 прямо сейчас и покажите нам, что вы можете победить любого босса в игре! Funny Shooter 2 создана GoGoMan. Играйте в другие их экшн-игры на Poki: Huggy Wuggy Shooter, Neon Flytron: Cyberpunk RacerFunny Shooter 2 можно играть на Poki бесплатно. В Funny Shooter 2 можно играть на своем компьютере.

Веб-сайт: poki.com

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