Krunker FRVR

Krunker.io — это пиксельная многопользовательская онлайн-игра в 3D, в которой вам предстоит сражаться с противниками, используя различное оружие. Вы играете в шутер от первого лица (FPS) и можете присоединиться к нескольким игровым режимам: станьте царем горы в режиме «все против всех» или сотрудничайте с товарищами по команде, чтобы победить в командном смертельном бою. Помимо этих режимов игры, вы также можете присоединиться к пользовательским режимам игры. Выбирайте между разными классами, например, агентом, бегуном, охотником и другими. Каждый класс имеет разную внешность и оружие. Оружие может быть самым разным: от штурмовых винтовок до снайперских винтовок, дробовиков, пистолетов и даже ракетных установок! В Kurnker.io вы можете играть на картах по умолчанию, а также на картах, созданных сообществом. Krunker.io динамичен и по ощущениям похож на Counter-Strike. Следите за своим соотношением K/D, победами, счетами и покажите, насколько вы конкурентоспособны. Бросьте вызов своим друзьям здесь, на Poki, чтобы побить свои результаты. Вы можете играть в Krunker.io на своем ПК, планшете и мобильном телефоне без скачивания.

Веб-сайт: krunker.io

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