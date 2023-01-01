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Combat Reloaded

Combat Reloaded

poki.com

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Combat Reloaded — многопользовательская онлайн-игра-стрелялка, созданная NadGames. В Combat Reloaded вы присоединяетесь к элитному отряду с целью победить врага. В этой многопользовательской игре есть 5 режимов и десятки уникальных карт. Вы можете присоединиться к существующей комнате с участием до 10 игроков или начать свой собственный Deathmatch. Также ознакомьтесь с продолжением Combat Reloaded 2, выпущенным в 2019 году, или сыграйте в популярные Combat Online (Combat 5), Rebels Clash, Bomber Royale и PixWars. 2 также от тех же создателей. Мышь для прицеливания и стрельбы. WASD для перемещения по арене. Пробел для прыжка. Цифровые клавиши от 1 до 9 для смены оружия. Combat Reloaded создана компанией NadGames, базирующейся в Мексике.

Веб-сайт: poki.com

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