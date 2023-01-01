Уничтожьте своих блочных противников в Pixel Warfare 5! В этой 3D-игре-стрелялке вы можете соревноваться в режимах Team Deathmach, Solo Deathmatch и Zombie. Выберите комнату, заполненную другими соперниками, или начните свой собственный матч. Не позволяйте никому поймать вас в прицел!

Веб-сайт: poki.com

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