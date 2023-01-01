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Military Wars Warfare

Military Wars Warfare

poki.com

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Защитите свою страну в Military Wars Warfare! В этой многопользовательской 3D-игре представлены сражения Delta vs. Recon. Вы можете участвовать в боях «Захват флага», «Свободный для всех», «Контрольные точки» и «Командный бой насмерть». Участвуйте в ожесточенных перестрелках в Пустынной деревне и Морозном городе!

Веб-сайт: poki.com

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