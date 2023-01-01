Добывайте ресурсы, экипируйтесь и готовьтесь к эпическим сражениям по защите базы в этой бесплатной кооперативной многопользовательской игре-шутере от третьего лица в формате 3D .io!

Веб-сайт: warscrap.io

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Warscrap.io, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.