Играйте в лучший браузерный многопользовательский воксельный шутер от первого лица, вдохновленный Minecraft, Fortnite, Counter-Strike и Call of Duty!

Веб-сайт: voxiom.io

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Voxiom.io, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.