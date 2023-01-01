Minecraft Classic — это бесплатная браузерная версия Minecraft, в которую можно играть на любом устройстве с полноценной клавиатурой.

Веб-сайт: minecraft.net

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