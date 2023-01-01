CubeShot — это объективный 3D-шутер от первого лица. В этом потрясающем шутере от первого лица каждый матч — это уникальный и насыщенный опыт. Лучшая IO-игра, в которую можно играть в браузере, без скачивания и бесплатно!

Веб-сайт: cubeshot.io

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