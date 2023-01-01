Многопользовательская 3D-игра io: захватывайте шестиугольники, огораживая территорию, и станьте королем! Захватывайте тотемы, чтобы получить дополнительные силы. Дождитесь тайм-аута или убейте всех врагов, как в королевской битве. Играйте онлайн бесплатно в браузере и на мобильном устройстве, без приложений и загрузки.

Веб-сайт: hexanaut.io

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Hexanaut.io, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.