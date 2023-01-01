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Hexanaut.io

Hexanaut.io

hexanaut.io

Играть онлайн

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Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Веб-приложения можно закрепить в строке меню (области уведомлений) для быстрого доступа с помощью сочетаний клавиш.

Можно выбрать приложение как почтовый клиент по умолчанию, распределить окна, настроить уведомления и многое другое!

Блокировка приложений с помощью Touch ID, когда вы не за ПК.

Блокировка рекламы, защита личных данных от трекеров и ускорение работы веб-сайтов.

Многопользовательская 3D-игра io: захватывайте шестиугольники, огораживая территорию, и станьте королем! Захватывайте тотемы, чтобы получить дополнительные силы. Дождитесь тайм-аута или убейте всех врагов, как в королевской битве. Играйте онлайн бесплатно в браузере и на мобильном устройстве, без приложений и загрузки.

Веб-сайт: hexanaut.io

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