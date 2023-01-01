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LOLShot.io

LOLShot.io

lolshot.io

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Веб-приложения можно закрепить в строке меню (области уведомлений) для быстрого доступа с помощью сочетаний клавиш.

Можно выбрать приложение как почтовый клиент по умолчанию, распределить окна, настроить уведомления и многое другое!

Блокировка приложений с помощью Touch ID, когда вы не за ПК.

Блокировка рекламы, защита личных данных от трекеров и ускорение работы веб-сайтов.

Этот потрясающий шутер от первого лица — лучшая игра IO! Бросайте вызов своим противникам и побеждайте их на воздушной арене. Получайте удовольствие, прыгая на ракетах и ​​летая в небе! Играйте бесплатно онлайн в своем браузере

Веб-сайт: lolshot.io

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