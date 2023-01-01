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Ferge.io

Ferge.io

ferge.io

Играть онлайн

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Веб-приложения можно закрепить в строке меню (области уведомлений) для быстрого доступа с помощью сочетаний клавиш.

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Ferge.io — это онлайн-шутер от первого лица в популярном игровом жанре .io. Побеждайте своих противников; собирать монеты; покупать косметику и скины для оружия; стать номером один в таблице лидеров. Зарабатывайте шляпы персонажей. Вооружитесь новым оружием. Нанесите больше урона. Играйте с друзьями или против онлайн-игроков в реальном времени.

Веб-сайт: ferge.io

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