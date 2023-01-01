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Bullet League

Bullet League

poki.com

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Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Веб-приложения можно закрепить в строке меню (области уведомлений) для быстрого доступа с помощью сочетаний клавиш.

Можно выбрать приложение как почтовый клиент по умолчанию, распределить окна, настроить уведомления и многое другое!

Блокировка приложений с помощью Touch ID, когда вы не за ПК.

Блокировка рекламы, защита личных данных от трекеров и ускорение работы веб-сайтов.

Bulletleague IO — это новая платформенная IO-игра, в которой вам предстоит убить всех своих врагов. Берите разнообразное оружие и собирайте камни, чтобы строить препятствия и блоки так же, как в Fortnite! Взорвите своих противников в рай!Управление:Движение - A/S/DПрыжок - ПространствоПрицеливание/Стрельба - Мышь/ЩелчокПереключение оружия - 1,2,3,4,5

Веб-сайт: poki.com

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