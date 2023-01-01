Bullet League

Bulletleague IO — это новая платформенная IO-игра, в которой вам предстоит убить всех своих врагов. Берите разнообразное оружие и собирайте камни, чтобы строить препятствия и блоки так же, как в Fortnite! Взорвите своих противников в рай!Управление:Движение - A/S/DПрыжок - ПространствоПрицеливание/Стрельба - Мышь/ЩелчокПереключение оружия - 1,2,3,4,5

Веб-сайт: poki.com

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