starblast.io

Многопользовательский аркадный космический шутер io! Стреляйте по астероидам и врагам, чтобы собирать кристаллы. Улучшайте свой корабль, прежде чем вас убьют!

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