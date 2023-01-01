Bist.io — это массовая многопользовательская io-игра о танковых истребителях! Здесь вы сможете уничтожать врагов, набираться опыта и улучшать свой танк. Здесь вы сможете уничтожать врагов, набираться опыта и улучшать свой танк. Игра вдохновлена ​​Battle City для NES, здесь вы найдете множество отсылок к этой игре.

Веб-сайт: bist.io

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