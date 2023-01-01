Dungeon Dash — это игра-стрелялка, в которой вы погружаетесь в Подземелье; место, полное монстров и скрытых опасностей, но также полное сокровищ! В этой игре у вас есть две суперспособности. Первый — замедлить время, что значительно облегчает борьбу с очень быстрыми врагами. Другая суперсила — быстрый рывок. С помощью рывка вы можете стрелять из одного конца комнаты в другой! Это не только очень удобно для уклонения от пуль, но и рывок к врагам также наносит большой урон. Это также делает его очень хорошим оружием. Вооружившись своими силами и любимым пистолетом, вам придется сражаться с врагами комнату за комнатой. Вам придется победить их всех, прежде чем вы сможете продолжить. Однако будьте быстры! Если вы не расстреляете врагов в комнате достаточно быстро, крыша рухнет, и игра закончится. Сможете ли вы победить боссов Dash Dungeon и найти сокровище?

Веб-сайт: poki.com

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