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Lava Bird

Lava Bird

poki.com

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Lava Bird — это безумная игра в стиле Flappy Bird, в которой вы можете стрелять огненными шарами, чтобы уничтожать преследующих вас вражеских птиц! Имейте в виду, что вам также придется самостоятельно уворачиваться от этих огненных шаров, поскольку вы стреляете ими перед собой! В игре эпический саундтрек и действительно приятная история, которую вы можете разблокировать, убив как можно больше врагов за один раунд. Управление: Пробел — Стрельба/Полет. О создателе: Lava Bird была создана компанией Unept, которая также создала Unicycle Hero.

Веб-сайт: poki.com

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