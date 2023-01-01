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SUPERHOT Prototype

SUPERHOT Prototype

poki.com

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SUPERHOT Prototype — это шутер от первого лица, в котором время движется вместе с вашим движением. Стреляйте и перемещайтесь, чтобы увидеть, как ваши пули разлетаются. Стойте спокойно, и ваши пули тоже перестанут двигаться. Это также относится и к вражескому огню! Перемещайтесь и стреляйте в своих врагов. Стойте на месте и ищите лучшие способы двигаться и уклоняться от огня. В вашем пистолете всего пара патронов, поэтому не забудьте взять еще один, чтобы продолжить. В игре 5 крутых уровней. Сможете ли вы победить финального босса в SUPERHOT Prototype? Как играть: Время движется вместе с вами. Переместить — WASDShoot — щелкнуть левой кнопкой мыши. О создателе: Прототип SUPERHOT был создан потрясающей командой SUPERHOT. Это их первая игра на Poki!

Веб-сайт: poki.com

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