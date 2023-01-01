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Thunderdogs.io

Thunderdogs.io

poki.com

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Сбивайте вражеских собак и собирайте кости, чтобы подняться в таблице лидеров! Thunderdogs — это многопользовательская онлайн-игра, в которой вы превратитесь в боевого летающего щенка. Возьмите в руки разнообразное оружие, чтобы уничтожать других игроков и превращайтесь из аутсайдера в лидера. Но будьте осторожны: чем больше костей вы соберете, тем большей мишенью вы станете! Выживайте, уклоняясь и уклоняясь от вражеского огня, чтобы дать отпор. Управление: - Используйте клавиши со стрелками влево и вправо для управления - Пробел для стрельбы - Стрелка вверх для быстрого увеличения скорости - Стрелка вниз для торможения

Веб-сайт: poki.com

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