PixWars 2 — многопользовательский шутер, в котором вам предстоит сразиться с ордой зомби. Вы все оказались в городе, и вам придется сражаться, чтобы выжить. Сражаясь, вы зарабатываете деньги, которые можно потратить на лучшее оружие, шкуры и древесину. Древесину можно использовать для постройки конструкций. Вы также можете потратить деньги на турель! В городе также есть несколько транспортных средств, на которых вы можете ездить. Существует несколько типов зомби, поэтому будьте осторожны не только с ними, но и с другими игроками! Сможете ли вы выжить в Pixwars 2? Стрелять/Строить — щелчок мышью — Перемещение — Меню сборки WASD — E Прыжок — Пробел Ввести транспортное средство/купить – F. О создателе: PixWars 2 была создана NadGames. Они известны такими играми, как Combat Reloaded, Combat Reloaded 2, Combat Online и Rebels Clash, в которые можно играть на Poki!

Веб-сайт: poki.com

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