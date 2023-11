Build & Crush — игра, в которой вы можете либо строить, либо разрушать уровни! В режиме строительства вы можете использовать блоки для создания своих собственных уникальных уровней, которые затем можно разбивать или загружать, чтобы другие могли разбивать их. В меню сокрушений вы увидите множество созданных пользователем уровней, которые вы можете уничтожить с помощью различного оружия, транспортных средств или стихийных бедствий. Выбирайте между самолетами, ядерной бомбой, молнией, вулканом и многим другим! Вы можете либо выбрать уровень самостоятельно из меню, либо выбрать случайный режим. Помимо режима сборки и разрушения у вас есть многопользовательский режим, который в настоящее время включает режим зомби. В этом режиме вам придется объединиться и убить зомби, прежде чем они раздавят здание. Можете ли вы создать потрясающие уровни и, что более важно, сокрушить их? Меню — PCrush — CBlocks — TabSelect Crush power / Shoot — Cursor Get out of current power — QBuild & Crush был создан Ctrl4ltDel. Это их первая игра на Poki!

Веб-сайт: poki.com

