Tribals.io — это многопользовательская игра на выживание, в которой вы создаете, добываете, строите и исследуете остров, пытаясь выжить. Tribals сочетает в себе знакомую механику из таких игр, как Minecraft, Rust и ARK Survival, в этой бесплатной и простой игре на выживание! Выбирайте постройку собственной базы и отправляйтесь на остров в одиночку или с друзьями! Здесь так много всего предстоит сделать: от погони за курами и медведями до строительства огромных баз и изготовления всевозможных инструментов и оружия. Создайте своего собственного персонажа и прыгните в дикую природу, чтобы проверить, как долго вы сможете выжить. Исследуйте остров, но будьте осторожны с уровнем голода и жажды, опускайтесь слишком низко и… ну, вы не хотите этого узнавать! С множеством разных предметов, которые нужно собрать и еще больше, которые можно изготовить, у вас никогда не останется дел! Посмотрите, как долго вы и ваши друзья сможете выжить вместе или друг против друга. В племена можно играть как в одиночку, так и вместе с другими, так что принимайте участие и решайте, как вы хотите играть! Сможете ли вы завоевать остров и стать лучшим племенем? Движение: WASDПрыжок: ПробелОсновное действие: левая кнопка мышиИспользовать микрофон: Нажмите TOОткрыть инвентарь: TabИспользовать текстовый чат: ВойтиМеню сборки: Щелкните правой кнопкой мышиTribals.io создан ONRUSH Studio. Посмотрите их другую игру на Poki: Venge.io! Вы можете играть в Tribals.io бесплатно на Poki. Вы можете получить опыт, создавая предметы. Войдите в меню «Крафтинг», нажав Tab. Да, вы можете! Вы можете выбирать между множеством стилей причесок и бороды. Вы также можете изменить размер каждой части тела, изменить цвет волос, бороды и кожи, а также добавить несколько татуировок! По острову разбросаны два вида предметов, которые вы можете подобрать. Это может быть либо содержимое мешка упавшего игрока, полного случайных предметов, либо вещи, которые органично растут на острове. Бегайте по карте в поисках съедобных листьев, кукурузы, кокосов, бананов, ягод и многого другого! Вы также можете охотиться и снимать шкуру с любого животного, с которым встретитесь. Существует выбор оружия ближнего боя, такого как топор, кирка, факел и т. д. Кроме того, вы можете создавать оружие дальнего боя, такое как лук или пистолет. Или вы можете просто использовать кулаки, если чувствуете себя старомодным.

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