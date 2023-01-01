Переживайте холод и голод, создавая предметы! Соберите как можно больше ресурсов, чтобы противостоять ночному холоду, разожгите костер, накормите себя и создайте свой сад, сажая семена. Создавайте меч, нападайте на других игроков или решите жить вместе!

Веб-сайт: starve.io

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