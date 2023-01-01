Little Alchemy 2

Little Alchemy, игра о крафте, которой наслаждаются миллионы игроков по всему миру, возвращается с большим количеством предметов, крутым новым художественным стилем и прекрасной музыкой! Комбинируйте предметы и создавайте мир с нуля! Откройте для себя захватывающие предметы с забавными описаниями и погрузитесь в изучение огромной новой библиотеки!

Веб-сайт: littlealchemy2.com

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