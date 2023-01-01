В постапокалиптическом мире, где природа возвращает свои права. Постройте бункер, оружие, согрейтесь и добывайте себе еду, чтобы защитить себя от этого безжалостного мира и множества других выживших. Играйте совершенно бесплатно онлайн с другими игроками прямо сейчас!

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