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Princess Lovely Fashion

Princess Lovely Fashion

poki.com

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Princess Lovely Fashion — игра-симулятор, в которой вы наряжаете принцессу в различные наряды и аксессуары. В этой игре доступно множество стильных предметов! Выбирайте всевозможные стили и цвета обуви, ботинок, головных уборов, одежды, брюк и даже супер крутых причесок. Вам не нравится одежда, которую вы видите? Без проблем. Разблокируйте больше нарядов, играя в интересные мини-игры! Не забудьте поделиться с друзьями Princess Lovely Fashion: возможности лап безграничны! Нажмите или коснитесь объекта, чтобы взять его и использовать. Princess Lovely Fashion создана Go Panda Games, независимой студией разработчиков, базирующейся в Южная Сурабая, Индонезия. На Poki есть много других милых игр: «Забавное одевание щенка», «Забавный день кемпинга», «Забавное путешествие в аэропорту», ​​«Забавная хирургия горла 2», «Вкусное вафельное мороженое», «Урок корейской кухни», «Забавная стрижка домашних животных», «Забавная операция на носу», «Смешной-спасатель-зоопарк», смешной. -pet-rescue и Hipster vs RockersВы можете играть в Princess Lovely Fashion бесплатно на Poki. В Princess Lovely Fashion можно играть на компьютере и мобильных устройствах, таких как телефоны и планшеты.

Веб-сайт: poki.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Princess Lovely Fashion, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

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