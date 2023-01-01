TicToc Summer Fashion — игра-симулятор, в которой вы помогаете одному из своих друзей стать звездой известной социальной сети. Помогите ей снять ролик, сначала наведя порядок в ее комнате. Затем выберите из широкой коллекции подводку для глаз, тени для век, тональные основы, помады и многое другое. Заставьте своего друга выглядеть стильно на каждом барабане, чтобы получить много лайков и деньги на покупку новых вещей. Игра кратко покажет вам, какой макияж и аксессуары вам нужно выбрать, но это быстро исчезнет. Либо запомните их хорошенько, либо нажмите кнопку подсказки, чтобы они появились снова. Как только ваш друг будет готов, покажите миру, какой вы великий стилист! Нажмите или коснитесь наряда или аксессуара, чтобы надеть его. Вы должны выбрать предметы, показанные вам ранее в игре. Если вы не можете вспомнить, какие из них верны, не стесняйтесь получить подсказку. TicToc Summer Fashion создана Go Panda Games, независимой студией разработчиков, базирующейся в Южной Сурабае, Индонезия. На Poki есть много других милых игр: Tictoc KPOP Fashion, Funny Puppy Emergency, Yummy Taco, Funny Cooking Camp, Funny Camping Day, Funny Traveling Airport, Funny Throat Surgery 2, Yummy Waffle Ice Cream, Cooking Lesson, Funny Pet Haircut, Вы можете играть в TicToc Summer Fashion бесплатно на Poki. В TicToc Summer Fashion можно играть на своем компьютере и мобильных устройствах, таких как телефоны и планшеты.

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