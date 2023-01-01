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Summer Fashion Makeover

Summer Fashion Makeover

poki.com

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Summer Fashion Makeover — это игра-симулятор, в которой вы поможете одному из своих друзей подготовиться к веселому дню на пляже. Помогите ей подготовиться, помогая ей очистить лицо с помощью скрабов и косметических средств, а затем выберите из широкой коллекции подводку для глаз, тени для век, тональную основу, помаду и многое другое! Сделайте так, чтобы ваша подруга выглядела стильно в ее особенный пляжный день. Как только ваш друг будет готов, покажите миру, какой вы великий стилист! Нажмите или коснитесь наряда или аксессуара, чтобы надеть его. Вы должны выбрать предметы, показанные вам ранее в игре. Если вы не можете вспомнить, какие из них верны, не стесняйтесь получить подсказку. Summer Fashion Makeover создана Go Panda Games, независимой студией разработчиков, базирующейся в Южной Сурабае, Индонезия. На Poki есть много других милых игр: TicToc Summer Fashion, Tictoc KPOP Fashion, Funny Puppy Emergency, Yummy Taco, Funny Cooking Camp, Funny Camping Day, Funny Traveling Airport, Funny Throat Surgery 2, Yummy Waffle Ice Cream, Cooking Korean Lesson, Вы можете играть в Summer Fashion Makeover бесплатно на Poki. В Summer Fashion Makeover можно играть на своем компьютере и мобильных устройствах, таких как телефоны и планшеты.

Веб-сайт: poki.com

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