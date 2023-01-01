WebCatalog
Funny Puppy Emergency

Funny Puppy Emergency

poki.com

Играть онлайн

Еще не установили WebCatalog? Скачайте WebCatalog.

Упростите использование — скачайте компьютерное приложение для Funny Puppy Emergency в WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Веб-приложения можно закрепить в строке меню (области уведомлений) для быстрого доступа с помощью сочетаний клавиш.

Можно выбрать приложение как почтовый клиент по умолчанию, распределить окна, настроить уведомления и многое другое!

Блокировка приложений с помощью Touch ID, когда вы не за ПК.

Блокировка рекламы, защита личных данных от трекеров и ускорение работы веб-сайтов.

Funny Puppy Emergency — игра-симулятор, в которой вы спасаете и оказываете помощь маленьким собакам, попавшим в беду. Бегайте и помогайте различным раненым щенкам, заботясь об их потребностях, таких как удаление заноз, выпрямление хвостов, лечение шишек, применение лекарств и многое другое. Если щенкам больно во время процедуры, не забудьте остановиться и погладить их, чтобы дать понять, что с ними все будет в порядке! Готовы ли вы превратить этих грустных собак в счастливых собак с виляющими хвостами? Нажмите или коснитесь лекарства или медицинского оборудования, используйте его. Когда в игре отображаются формы стрелок, следуйте той же форме курсором или пальцем, чтобы повторить ее. Funny Puppy Emergency создана Go Panda Games, независимой студией разработчиков, базирующейся в Южной Сурабае, Индонезия. На Poki есть много других милых игр: «Вкусное тако», «Забавный кулинарный лагерь», «Забавный день в походе», «Забавное путешествие в аэропорту», ​​«Забавная хирургия горла 2», «Вкусное вафельное мороженое», «Урок корейской кухни», «Забавная стрижка домашних животных», «Забавное платье для щенка», «Забавное платье для котенка», Funny Nose Surgery и Hipster vs Rockers. Вы можете играть в Funny Puppy Emergency бесплатно на Poki. В Funny Puppy Emergency можно играть на своем компьютере и мобильных устройствах, таких как телефоны и планшеты.

Веб-сайт: poki.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Funny Puppy Emergency, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

Вам также может понравиться

Funny Kitty Care

Funny Kitty Care

poki.com

Funny Heroes Emergency

Funny Heroes Emergency

poki.com

Funny Puppy Care

Funny Puppy Care

poki.com

Funny Cooking Camp

Funny Cooking Camp

poki.com

Yummy Chocolate Factory

Yummy Chocolate Factory

poki.com

Funny Kitty Dressup

Funny Kitty Dressup

poki.com

Funny Kitty Haircut

Funny Kitty Haircut

poki.com

Yummy Donut Factory

Yummy Donut Factory

poki.com

Yummy Cupcake

Yummy Cupcake

poki.com

Funny Puppy Dressup

Funny Puppy Dressup

poki.com

Yummy Taco

Yummy Taco

poki.com

Funny Daycare

Funny Daycare

poki.com

    Продукт

    Поддержка

    Компания

    Юридическая информация

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    Мы применяем файлы cookie для обеспечения работы и улучшения наших веб-сайтов. Используя наши сайты, вы соглашаетесь на применение файлов cookie.

    Политика конфиденциальности