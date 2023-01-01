Funny Puppy Emergency — игра-симулятор, в которой вы спасаете и оказываете помощь маленьким собакам, попавшим в беду. Бегайте и помогайте различным раненым щенкам, заботясь об их потребностях, таких как удаление заноз, выпрямление хвостов, лечение шишек, применение лекарств и многое другое. Если щенкам больно во время процедуры, не забудьте остановиться и погладить их, чтобы дать понять, что с ними все будет в порядке! Готовы ли вы превратить этих грустных собак в счастливых собак с виляющими хвостами? Нажмите или коснитесь лекарства или медицинского оборудования, используйте его. Когда в игре отображаются формы стрелок, следуйте той же форме курсором или пальцем, чтобы повторить ее. Funny Puppy Emergency создана Go Panda Games, независимой студией разработчиков, базирующейся в Южной Сурабае, Индонезия. На Poki есть много других милых игр: «Вкусное тако», «Забавный кулинарный лагерь», «Забавный день в походе», «Забавное путешествие в аэропорту», ​​«Забавная хирургия горла 2», «Вкусное вафельное мороженое», «Урок корейской кухни», «Забавная стрижка домашних животных», «Забавное платье для щенка», «Забавное платье для котенка», Funny Nose Surgery и Hipster vs Rockers. Вы можете играть в Funny Puppy Emergency бесплатно на Poki. В Funny Puppy Emergency можно играть на своем компьютере и мобильных устройствах, таких как телефоны и планшеты.

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