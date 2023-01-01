Funny Kitty Care — это игра-симулятор, в которой вы ухаживаете за своими друзьями-котенками и оказываете им особое обращение, которого они заслуживают. В этой милой игре-преображении вы найдете бездомного котенка в мусорном баке. Почистите шерсть грязного котенка, прежде чем принять теплую ванну. Почистите его шерсть, а затем высушите. После того, как кошку вычистят, вы сможете нарядить ее во всевозможные стильные наряды и аксессуары. Продолжайте протягивать руку котятам и заводите много очаровательных друзей! Нажмите или коснитесь предмета, чтобы взять его, и перетащите его на область, в которой вы хотите его использовать. Игра Funny Kitty Care создана Go Panda Games, инди-студия разработчиков, расположенная в Южной Сурабае, Индонезия. На Poki есть много других милых игр: Tictoc KPOP Fashion, Funny Puppy Emergency, Yummy Taco, Funny Cooking Camp, Funny Camping Day, Funny Traveling Airport, Funny Throat Surgery 2, Yummy Waffle Ice Cream, Cooking Lesson, Funny Pet Haircut, Вы можете играть в «Забавный уход за котенком» бесплатно на Poki. В игру «Забавный уход за котенком» можно играть на своем компьютере и мобильных устройствах, таких как телефоны и планшеты.

Веб-сайт: poki.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Funny Kitty Care, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.