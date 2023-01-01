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Tictoc KPOP Fashion

Tictoc KPOP Fashion

poki.com

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TicToc KPop Fashion — это игра-симулятор, в которой вы помогаете одному из своих друзей стать звездой известной социальной сети. Помогите ей подготовить незабываемые посты, подобрав правильный макияж и одежду. Игра кратко покажет вам, какой макияж и аксессуары вам нужно выбрать, но это быстро исчезнет. Либо запомните их хорошенько, либо нажмите кнопку подсказки, чтобы они появились снова. Подбери подходящие наряды и аксессуары, чтобы она выглядела достаточно стильно и собирала лайки и репосты! Купить новинку можно, набрав много лайков после публикации фотографии. Есть ли у вас все необходимое, чтобы стать известным стилистом? Покажите всем, что у вас есть к этому талант! Нажмите или коснитесь наряда или аксессуара, чтобы надеть его. Вы должны выбрать предметы, показанные вам ранее в игре. Если вы не можете вспомнить, какие из них правильные, не стесняйтесь получить подсказку. TicToc KPop Fashion создана Go Panda Games, независимой студией разработчиков, базирующейся в Южной Сурабае, Индонезия. На Poki есть много других милых игр: Funny Puppy Emergency, Yummy Taco, Funny Cooking Camp, Funny Camping Day, Funny Traveling Airport, Funny Throat Surgery 2, Yummy Waffle Ice Cream, Cooking Korean Lesson, Funny Pet Haircut, Funny Puppy Dressup, Вы можете играть в TicToc KPop Fashion бесплатно на Poki. В TicToc KPop Fashion можно играть на своем компьютере и мобильных устройствах, таких как телефоны и планшеты.

Веб-сайт: poki.com

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