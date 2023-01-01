Funny Puppy Care — это игра-симулятор, в которой вы ухаживаете за своими друзьями-собачками и оказываете им особое обращение, которого они заслуживают. В этой милой игре-преображении ты найдешь бездомную собачку в мусорном баке. Почистите шерсть грязного щенка, прежде чем принять теплую ванну. Почистите его шерсть, а затем высушите. После того, как нашего четвероногого друга почистят, вы сможете нарядить его во всевозможные стильные наряды и аксессуары. Продолжайте протягивать руку помощи лучшему другу человека и заводите много очаровательных друзей на этом пути! Нажмите или коснитесь предмета, чтобы взять его, и перетащите его на область, в которой вы хотите его использовать. Funny Puppy Care создана Go Panda Games , инди-студия разработчиков, расположенная в Южной Сурабае, Индонезия. На Poki есть много других милых игр: Tictoc KPOP Fashion, Funny Puppy Emergency, Yummy Taco, Funny Cooking Camp, Funny Camping Day, Funny Traveling Airport, Funny Throat Surgery 2, Yummy Waffle Ice Cream, Cooking Lesson, Funny Pet Haircut, Вы можете играть в «Забавный уход за щенком», «Забавный наряд для котенка», «Забавная операция на носу» и «Хипстер против рокеров». Вы можете играть в «Забавный уход за щенком» бесплатно на Poki. В игру «Забавный уход за щенком» можно играть на своем компьютере и мобильных устройствах, таких как телефоны и планшеты.

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