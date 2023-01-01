Funny Cooking Camp — игра-симулятор, в которой вы готовите еду в мышином лагере. Помогите нашим друзьям-мышам построить печь из глины, приготовить гриль и собрать ингредиенты для вкуснейших блюд, которые им предстоит приготовить. Когда у вас есть все необходимое, приступайте к приготовлению вкусной пиццы. У вас есть несколько свежих начинок на выбор! Готовы ли вы совместить два самых увлекательных занятия: готовку и поход? Не забудьте поделиться Funny Cooking Camp со своими друзьями и посмотреть, какие блюда они подают! Нажмите или коснитесь объекта, чтобы взять его и использовать. Funny Cooking Camp создан Go Panda Games, независимой студией-разработчиком, базирующейся в Южная Сурабая, Индонезия. У них есть много других милых игр на Poki: «Веселый день похода», «Веселое путешествие в аэропорту», ​​«Веселая хирургия горла 2», «Вкусное вафельное мороженое», «Урок корейской кухни», «Забавная стрижка домашних животных», «Забавное платье для щенка», «Забавное платье для котенка», «Смешная операция на носу» и «Хипстер против». РокерыВы можете играть в Funny Cooking Camp бесплатно на Poki. В Funny Cooking Camp можно играть на своем компьютере и мобильных устройствах, таких как телефоны и планшеты.

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