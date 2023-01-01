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Yummy Taco

Yummy Taco

poki.com

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Yummy Taco — игра-симулятор, в которой вы готовите вкусные блюда. Вы жаждете мексиканского? Если вас интересуют буррито, тако, кесадильи и многое другое, вы играете в правильную игру! Отправляйтесь на кухню и начните готовить лепешки. Вам понадобится мука, масло, пищевая сода, соль и вода. Затем вы замесите тесто и сделаете красивые круглые фигурки. После разогрева лепешки необходимо обжарить белок, добавить немного овощей и приправ. Следуйте инструкциям в игре, чтобы правильно подготовить ингредиенты и обеспечить гостям лучшую ночь в жизни. Готовы ли вы сегодня вечером к острому ужину? Не забудьте поделиться вкусным тако со своими друзьями и посмотреть, какие блюда они подают! Нажмите или коснитесь объекта, чтобы взять его и использовать. Когда в игре отображаются формы стрелок, следуйте той же форме курсором или пальцем, чтобы повторить ее. Yummy Taco создан Go Panda Games, независимой студией разработчиков, базирующейся в Южной Сурабае, Индонезия. На Poki есть много других милых игр: «Веселый кулинарный лагерь», «Веселый день похода», «Веселый аэропорт для путешествий», «Веселая хирургия горла 2», «Вкусное вафельное мороженое», «Урок корейской кухни», «Забавная стрижка домашних животных», «Забавное платье для щенка», «Смешное платье для котенка», «Смешная операция на носу». и Hipster vs Rockers. Вы можете играть в Yummy Taco бесплатно на Poki. В Yummy Taco можно играть на своем компьютере и мобильных устройствах, таких как телефоны и планшеты.

Веб-сайт: poki.com

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