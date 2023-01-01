Funny Heroes Emergency — это игра-симулятор, в которой вы работаете врачом в отделении скорой помощи и ваша задача — помогать супергероям вернуться в форму. Команда супермощных защитников получила травмы, столкнувшись со злодеями. Сможете ли вы позаботиться об их травмах и исправить их? Очистите супергероев от грязи и мусора, прежде чем погрузиться в более глубокое лечение. Продезинфицируйте их раны, нанесите на них мази, удалите палочки из волос и даже почините им несколько зубов! Наконец, помогите им выбрать новую униформу, чтобы они могли стильно защищать невиновных. Поделитесь игрой с друзьями и посмотрите, какие костюмы они создали для наших супергероев. Возьмите / используйте лекарство — коснитесь или щелкните левой кнопкой мыши. Funny Heroes Emergency создана Go Panda Games, независимой студией разработчиков, базирующейся в Южной Сурабае, Индонезия. На Poki есть много других милых игр: Funny Kitty Care, Tictoc KPOP Fashion, Funny Puppy Emergency, Yummy Taco, Funny Cooking Camp, Funny Camping Day, Funny Traveling Airport, Funny Throat Surgery 2, Yummy Waffle Ice Cream, Cooking Korean Lesson, Вы можете бесплатно играть в Funny Heroes Emergency на Poki. В Funny Heroes Emergency можно играть на компьютере и мобильных устройствах, таких как телефоны и планшеты.

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