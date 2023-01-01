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Yummy Donut Factory

Yummy Donut Factory

poki.com

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Yummy Donut Factory — это игра-симулятор кулинарии, в которой вы владеете фабрикой и готовите вкусные пончики для своих клиентов. Вы начинаете с приготовления пончика с нуля, используя предоставленный рецепт. Просейте муку, добавьте сухие ингредиенты, такие как сахар и соль, затем смешайте их с маслом и молоком. Обязательно используйте правильное количество ингредиентов — если больше или меньше рецепта, ваш пончик не получится. Затем можно приступать к выпечке! Когда основные пончики будут готовы, вы сможете развлечься и проявить свои творческие способности, используя конфеты, посыпку, глазурь и многое другое. Поделитесь с друзьями сладкими угощениями, приготовленными в Yummy Donut Factory, и вдохновляйте друг друга на творчество! Вы, черт возьми, хотите пропустить это! Нажимайте или касайтесь объектов, чтобы взаимодействовать с ними. Иногда вам нужно перетащить их, чтобы правильно использовать. Yummy Donut Factory создана Go Panda Games, независимой студией-разработчиком, базирующейся в Южной Сурабае, Индонезия. На Poki есть много других милых игр: Yummy Chocolate Factory, Funny Kitty Haircut, TicToc Summer Fashion, Tictoc KPOP Fashion, Funny Puppy Emergency, Yummy Taco, Funny Cooking Camp, Funny Camping Day, Funny Traveling Airport, Funny Throat Surgery 2, Yummy. Вафельное мороженое, Урок корейского языка, Забавная стрижка для домашнего животного, Забавный наряд для щенка, Забавный наряд для котенка, Забавная операция на носу и Хипстер против рокеров. Вы можете играть в Yummy Donut Factory бесплатно на Poki. В Yummy Donut Factory можно играть на своем компьютере и мобильных устройствах. как телефоны и планшеты.

Веб-сайт: poki.com

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