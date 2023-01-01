Игра-хит! Управляйте своей клеткой и поедайте других игроков, чтобы стать больше! Играйте с миллионами игроков по всему миру и постарайтесь стать самой большой ячейкой из всех!

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