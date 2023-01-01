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Cubic Castles

Cubic Castles

castles.cc

Играть онлайн

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Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Веб-приложения можно закрепить в строке меню (области уведомлений) для быстрого доступа с помощью сочетаний клавиш.

Можно выбрать приложение как почтовый клиент по умолчанию, распределить окна, настроить уведомления и многое другое!

Блокировка приложений с помощью Touch ID, когда вы не за ПК.

Блокировка рекламы, защита личных данных от трекеров и ускорение работы веб-сайтов.

Добывайте, создавайте и стройте огромный общий онлайн-мир! Собирайте ресурсы, создавайте и создавайте свои собственные творения онлайн вместе с друзьями. Играйте мгновенно с другими игроками по всему миру. Играйте с друзьями или заводите новых друзей в Интернете. Попробуйте игру! Это бесплатно, и создать учетную запись так же просто, как ввести свое имя игрока. Электронная почта не требуется.

Веб-сайт: cubiccastles.com

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