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MooMoo FRVR

MooMoo FRVR

moomoo.io

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Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Веб-приложения можно закрепить в строке меню (области уведомлений) для быстрого доступа с помощью сочетаний клавиш.

Можно выбрать приложение как почтовый клиент по умолчанию, распределить окна, настроить уведомления и многое другое!

Блокировка приложений с помощью Touch ID, когда вы не за ПК.

Блокировка рекламы, защита личных данных от трекеров и ускорение работы веб-сайтов.

Moomoo.io - Собирайте ресурсы для постройки базы. Защитите его от других игроков или от своих друзей. Вступайте в племена и стройте более крупные базы; вместе! Улучшайте и настраивайте своего персонажа с помощью шляп!

Веб-сайт: moomoo.io

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