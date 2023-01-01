Соревнуйтесь с друзьями или в одиночку в стилизованном бою. Стройте базы, совершайте рейды на базы - создавайте команды, совершайте рейды. Ваше воображение. это предел того, как вы можете играть.

Веб-сайт: sploop.io

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