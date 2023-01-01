MicroWars — это стратегическая игра, в которой вы сражаетесь за контроль над картой. Отправьте свои войска на базы, чтобы атаковать их и попытаться взять их под контроль. Базы, которые вы контролируете, со временем генерируют войска, поэтому чем больше баз вы контролируете, тем больше у вас власти. Карты содержат различные нейтральные базы. Готовы ли вы побеждать быстрее, чем ваш враг побеждает вас? MicroWars создана Okashi Games. Это их первая игра на Poki! Вы можете играть в MicroWars бесплатно на Poki. В MicroWars можно играть на компьютере и мобильных устройствах, таких как телефоны и планшеты.

Веб-сайт: poki.com

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