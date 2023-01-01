WebCatalog
MicroWars

MicroWars

poki.com

Играть онлайн

Еще не установили WebCatalog? Скачайте WebCatalog.

Упростите использование — скачайте компьютерное приложение для MicroWars в WebCatalog для Mac и ПК.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Веб-приложения можно закрепить в строке меню (области уведомлений) для быстрого доступа с помощью сочетаний клавиш.

Можно выбрать приложение как почтовый клиент по умолчанию, распределить окна, настроить уведомления и многое другое!

Блокировка приложений с помощью Touch ID, когда вы не за ПК.

Блокировка рекламы, защита личных данных от трекеров и ускорение работы веб-сайтов.

MicroWars — это стратегическая игра, в которой вы сражаетесь за контроль над картой. Отправьте свои войска на базы, чтобы атаковать их и попытаться взять их под контроль. Базы, которые вы контролируете, со временем генерируют войска, поэтому чем больше баз вы контролируете, тем больше у вас власти. Карты содержат различные нейтральные базы. Готовы ли вы побеждать быстрее, чем ваш враг побеждает вас? MicroWars создана Okashi Games. Это их первая игра на Poki! Вы можете играть в MicroWars бесплатно на Poki. В MicroWars можно играть на компьютере и мобильных устройствах, таких как телефоны и планшеты.

Веб-сайт: poki.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением MicroWars, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

Вам также может понравиться

EvoWars.io

EvoWars.io

poki.com

Top Down Battleground

Top Down Battleground

poki.com

Slithercraft.io

Slithercraft.io

slithercraft.io

Slithercraft.io

Slithercraft.io

poki.com

Spaders

Spaders

poki.com

Apple Knight: Fight

Apple Knight: Fight

poki.com

Rusher Crusher

Rusher Crusher

poki.com

Base Defense 2

Base Defense 2

poki.com

Nano War

Nano War

poki.com

Foggy Fox

Foggy Fox

poki.com

Merge Arena

Merge Arena

poki.com

Climb Fling

Climb Fling

poki.com

Продукт

Поддержка

Компания

Юридическая информация

© 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

Мы применяем файлы cookie для обеспечения работы и улучшения наших веб-сайтов. Используя наши сайты, вы соглашаетесь на применение файлов cookie.

Политика конфиденциальности