После того, как материнская клетка заражается, локальные клетки объединяются, чтобы уничтожить все зараженные клетки! Nano War — это стратегическая игра, в которой для победы вам нужно захватить все зараженные клетки и покрасить их в синий цвет! Сначала захватите нейтральные клетки, чтобы нарастить свою силу, прежде чем атаковать зараженные клетки и победить! Можете ли вы удалить все плохие клетки из тела, чтобы вернуть баланс? Перемещайте курсор мыши и перетаскивайте линию от одной клетки к другой, чтобы отправить клетки. Nano War создана Okashi Games. Посмотрите их другую игру на Poki: MicroWars! Вы можете играть в Nano War бесплатно на PokiNano. В игру можно играть на компьютере и мобильных устройствах, таких как телефоны и планшеты.

Веб-сайт: poki.com

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