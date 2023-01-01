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War Lands

War Lands

poki.com

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War Lands — это динамичная ролевая игра с процедурно генерируемыми подземельями и врагами. Вы начинаете как воин, который может специализироваться на любом дереве навыков, будь то меч и щит или магические способности. Вы столкнетесь с ордами скелетов, волшебников, троллей и многих других врагов, из которых будут выпадать новые предметы и оружие. Обязательно уничтожайте объекты окружающей среды, чтобы найти ценную добычу, поскольку они помогут вам улучшить ваше снаряжение и заклинания. В War Lands каждый игровой процесс будет отличаться. Приготовьтесь и приготовьтесь к этому уникальному фэнтезийному приключению! Движение — WASD или клавиши со стрелками. Атака — тире левой кнопкой мыши — пространство меню персонажа — инвентарь C — пауза B — PWar Lands создан студией Titan Games. Это их первая игра на Poki!

Веб-сайт: poki.com

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