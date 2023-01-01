Conq.io — многопользовательская игра, в которой вам предстоит покорить мир! Вы начинаете на карте, полной маленьких королевств и деревень. Вам придется управлять своими деревнями и войсками и командовать ими, чтобы захватить города других игроков. Покорите всю карту и вы победите! Однако следите за запасами еды! Как сказал Наполеон: «Армия марширует на желудке», поэтому отсутствие еды означает, что ваши войска не могут сражаться. Захват квадратов на карте и соединение их со своими городами обеспечит поступление еды, поэтому старайтесь поддерживать связь между своим королевством. Достаточно ли у вас стратегических способностей, чтобы победить в Conq.io?

Веб-сайт: poki.com

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